Видео Крупный пожар в деревянном ангаре в Плявниеках локализован

Видео: Крупный пожар в деревянном ангаре

Позже Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в 15:19 распространение пламени было локализовано, но работы на месте пожара продолжаются.

Уже сообщалось, что около часа дня пожарные получили вызов на улицу Мейрану, где загорелся ангар.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ангар уже горел открытым огнем на площади 950 квадратных метров. Также загорелись стена соседнего ангара на площади 170 квадратных метров и фасад административного здания на площади 100 квадратных метров.

На данный момент около 30 пожарных на девяти транспортных средствах работают на месте происшествия.

В связи с сильным задымлением VUGD призывает жителей района закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.

Тем временем предприятие Rīgas satiksme сообщает, что из-за происшествия остановлено движение автобусов 13-го маршрута в обоих направлениях.

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