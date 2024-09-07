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В ДТП пострадали семь велосипедистов. Пять водителей лишатся автомобилей

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Светофор
Светофор Фото: Alex Veresovich/Shutterstock

За минувшие сутки в ДТП пострадали семь велосипедистов и три пешехода, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

За сутки в стране зарегистрировано 168 ДТП, в которых пострадали 20 человек.

В сфере дорожного движения в указанный период было вынесено 572 постановления об административных правонарушениях, в том числе 229 в связи с превышением скорости и одно - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

У пятерых автоводителей, задержанных за минувшие сутки в состоянии алкогольного опьянения, будут конфискованы автомобили, свидетельствуют данные Госполиции.

В общей сложности в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре процесса об административных правонарушениях и пять уголовных процессов.

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