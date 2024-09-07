Министерство обороны Украины опубликовало видеозапись использования таких беспилотников. На кадрах видно, как низко летящие беспилотники выбрасывают огненные струи - на самом деле расплавленный металл - на российских солдат, прячущихся в кустах. Это напоминает пламя, вырывающееся из пасти дракона, отсюда и прозвище беспилотников.

🔥Дрони-дракони підсмажують окупантів у лісовій смузі. Пекельний вогонь, божевільний страх і паніка серед ворогів гарантовані! pic.twitter.com/YfQgXOnAUy — Katya Tabenska (@KatyaTabenska) September 6, 2024

"Это наши крылья возмездия, несущие огонь прямо с небес! Они становятся реальной угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь никакое другое оружие", - говорится в заявлении 60-й механизированной бригады Украины.

Военный аналитик и бывший офицер британской армии Николас Драмонд назвал сброс термитной смеси с беспилотника "довольно инновационным решением". "Но при таком использовании эффект будет скорее психологическим, чем физическим", - добавил он.

Вооруженные силы Украины также начали использовать против российской армии летающий автомат Калашникова. Это оружие было разработано украинской инженерной группой Wild Hornets. Автомат АК-47 устанавливался на платформу с четырьмя пропеллерами и поднимался в воздух как беспилотник. В середине августа подобная система впервые атаковала позиции российских войск, сообщил эксперт по анализу открытых данных газеты Bild Юлиан Ропке.

По его словам, управлять летающим пулеметом можно с защищенной позиции на расстоянии нескольких километров. Сложность такой разработки заключается в стабилизации АК-47 во время стрельбы, чтобы дрон не дрейфовал из-за отдачи и вел точный огонь. Ропке добавил, что эффективность такого оружия пока неясна и неизвестно, будет ли оно запущено в массовое производство.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!