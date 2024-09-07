Видео "Услышал взрыв". Очевидцы делятся подробностями о трагическом ДТП в Инчукалнсе

"Я работал дома и услышал взрыв. Через некоторое время я услышал, как маленькая девочка кричит. Я побежал к шоссе и увидел лежащего на дороге человека", - рассказал программе Матис, который живет неподалеку.

Другой очевидец сообщил, что водитель BMW поворачивал налево, чтобы съехать с автострады на небольшую грунтовую дорогу, ведущую к близлежащему гаражу. Возможно, водитель не заметил мотоцикл, двигавшийся по встречной полосе, а может, он думал, что успеет съехать с шоссе, и поэтому не уступил дорогу менее защищенному мотоциклисту, хотя тот имел право проезда по правилам.