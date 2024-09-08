"Педоменты" вышли на охоту: разочаровавшаяся в полиции молодежь объявила войну педофилам

Они называют себя Pedoments ("Педоменты") и в основном действуют в Таллинне. Это группа из пяти молодых людей, пожелавших в сегодняшнем выпуске сохранить анонимность. "Мы боимся, что полиция сочтет наши действия неправильными. Что встанут на сторону этих людей. И крайними окажемся мы", - объяснила участница движения "Педоменты".

Идея отлавливать извращенцев и предполагаемых педофилов пришла в голову группе молодых людей, младшему из которых 17 лет, а старшему 23, почти год назад, когда они увидели в интернете видеоролики с охотой на педофилов, набравшие популярность в США. "Это движение возникло потому, что этих преступников недостаточно контролируют и они орудуют без особых опасений, потому что знают, что с ними ничего серьезного не случится", - говорит еще один юный разоблачитель, Калле (имя изменено).