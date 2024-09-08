В субботу эвакуировали один из корпусов больницы Страдиня

Тление было замечено в 21:00. Сразу же была начата эвакуация пациентов и персонала - все пациенты перемещены в здание больницы А1.

Была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. В службе агентству LЕТА сообщили, что в больнице горела электропроводка и дверной проем на площади один квадратный метр. До прибытия пожарных сотрудники приступили к тушению с помощью огнетушителей. С места происшествия эвакуировались 13 человек.

Согласно наблюдениям LЕТА, в воскресенье утром признаков произошедшего пожара и эвакуации на территории больницы уже не было.

В больнице сообщили, что менее чем за два часа угроза была устранена и ситуация полностью контролируется, обеспечивается полная безопасность как пациентов, так и персонала, подчеркнула Клявиня.

"Оснований для беспокойства нет, больница продолжает свою деятельность в обычном режиме", - пояснила она, добавив, когда будет получена полная уверенность в безопасности, работа на 2-м этаже 25-го корпуса будет полностью возобновлена.

Представитель больницы добавила, что это событие напомнило об устаревшей инфраструктуре больницы Страдиня и в очередной раз подтвердило важность строительства современного корпуса.

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