Фото, видео Рейв-трамвай, концерты и искусство: в Риге проходит форум "Белая ночь"

Мероприятие "Рейв-трамвай" подарило возможность потанцевать в трамвае первого маршрута - городской артерии, соединяющей более 10 районов Риги.

"Рейв-трамвай" стал связующим звеном между другими площадками проведения мероприятий "Белой ночи", до которых можно было добраться на первом трамвае. Посетители мероприятия имели возможность и сами принять участие в рейве, присоединяясь к маршруту на любой из остановок.

Для музыкальной программы были привлечены артистки разных жанров. Вечером и ночью с 18:30 до 00:30 рейв-трамвай "раскачивали" DJ Lady Jocker, DJ GR, DJ Katii, DJ ORTHODOX, DJ Dakša, Taiga и Migla.

Видео: Рейв-трамвай в Риге

Во дворе Латвийского театра кукол был риготовлен особый сюрприз для молодежи и взрослых - его подарила хэви-метал-группа из трех актеров, созданная в прошлом сезоне для постановки JELGAVA ’94 и играющая в спектакле живую музыку.

Актеры Рихард Зелезнев, Анрий Сирмайс и Рудолф Апсе исполнили песни из спектакля. В репертуар вошли как хиты металлической музыки, так и оригинальные композиции Екаба Ниманиса и поэта Кирилла Эчиса.

В Рижском цирке была возможность оценить 360-градусную сценографию, созданную Катриной Нейбургой и датским коллективом MØR collective для спектакля "Симфония одиночества S.O.S", получившего в этом году главную театральную премию Дании.

Эта работа в форме аудиовизуальной инсталляции напоминает большой кукольный дом, состоящий из множества миниатюрных старинных квартир, открывающих личное жилое пространство других людей.

В Англиканской церкви же музыкальный фестиваль Skaņu mežs подготовил музыкальную сессию.

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