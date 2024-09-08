Несколько российских дронов влетели в воздушное пространство Румынии

Об этом сообщили ВВС Украины в Telegram. "Группа российских ударных дронов нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в заявлении ВВС.

Количество беспилотников, попавших в небо над Румынией не уточняется. Власти страны пока никак не прокомментировали инцидент.

Вечером 7 сентября российские ударные беспилотники обстреляли территорию Украины.

Российские дроны и раньше терпели крушения на территории Румынии, например, 25 июля этого года, когда возле границы с Украиной в районе села Плауру были обнаружены обломки российского беспилотника-камикадзе.

Обломки были обнаружены на одном из трех возможных мест крушения российского беспилотника. Обломки были идентифицированы как фрагменты дрона "Герань 1/2".

По данным СМИ, "Герань" является аналогом беспилотников модели Shahed, которые Россия получила от Ирана, но затем начала производить самостоятельно.

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