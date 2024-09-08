Несколько российских дронов в ночь на воскресенье, 8 сентября, пересекли воздушное пространство Румынии, сообщает "Украинская правда".
Несколько российских дронов влетели в воздушное пространство Румынии
Об этом сообщили ВВС Украины в Telegram. "Группа российских ударных дронов нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в заявлении ВВС.
Количество беспилотников, попавших в небо над Румынией не уточняется. Власти страны пока никак не прокомментировали инцидент.
Вечером 7 сентября российские ударные беспилотники обстреляли территорию Украины.
Российские дроны и раньше терпели крушения на территории Румынии, например, 25 июля этого года, когда возле границы с Украиной в районе села Плауру были обнаружены обломки российского беспилотника-камикадзе.
Обломки были обнаружены на одном из трех возможных мест крушения российского беспилотника. Обломки были идентифицированы как фрагменты дрона "Герань 1/2".
По данным СМИ, "Герань" является аналогом беспилотников модели Shahed, которые Россия получила от Ирана, но затем начала производить самостоятельно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!