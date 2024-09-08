Смена названия Таллиннского русского музея связана "с приведением в соответствие названия и содержания музея", сообщает сайт этого культурного учреждения эстонской столицы. Отныне музей на улице Пикк называется - Музей народов Таллинна. Впрочем, старое название еще можно найти и на сайте музея, и в его социальных сетях, сообщает портал Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Таллиннский русский музей больше не "русский"
Филиал Таллиннского городского музея недалеко от посольства России, известный как Таллиннский русский музей, переименован. В дальнейшем этот музей будет называться Музеем народов Таллинна. Об этом сказано на сайте культурного учреждения.
"Начиная с Дней национальных культур (14-24 сентября), фестиваля улицы Пикк (15 сентября) и связанной с ним исторической выставки, бывший Таллиннский русский музей будет работать под названием Музей народов Таллинна", - гласит сообщение.