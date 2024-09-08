Фото Таллиннский русский музей больше не "русский"

Смена названия Таллиннского русского музея связана "с приведением в соответствие названия и содержания музея", сообщает сайт этого культурного учреждения эстонской столицы. Отныне музей на улице Пикк называется - Музей народов Таллинна. Впрочем, старое название еще можно найти и на сайте музея, и в его социальных сетях, сообщает портал Rus.Postimees.