Ждущие танков Кто ждет российские танки в Латвии?

Имеющиеся в распоряжении TVNET+ 11 видеозаписей разговоров украинского видеоблогера Эдгара "Миротворца" с жителями Латвии - яркое напоминание о том, что "русский мир" в Латвии не исчез бесследно. Он скрывается в тени и ждет возможности посеять разрушение и здесь. Для кого-то это сюрприз, для кого-то - устаревшие новости, но эти разговоры - напоминание о важности победы Украины в этой войне. Не только для украинцев, но и для всего цивилизованного мира. И для нас тоже.

Частная жизнь, кухонные разговоры в том числе, в Латвии защищена законом - без страха за последствия собеседники могут говорить почти обо всем. Даже если переговоры ведутся с незнакомцем. Даже если переговоры с незнакомцем ведутся на сайте видеосвязи "Чат рулетка". Даже если видеозаписи этих разговоров становятся публичными и зрителям становится известно желание этих людей дождаться сброшенного с самолетов оружия, быть готовыми скорректировать огонь танков, стать палачами латышей.

Как бы поступили эти люди в случае российского вторжения? Осуществили бы свои угрозы? Встретили бы завоевателей цветами, а танки оккупантов - поцелуями? Сделали ли мы достаточно, чтобы предотвратить желание "ждущих танков" сеять бедствие в Латвии? Если не пережитое во время оккупации во Второй мировой войне, то пример Украины - свежее напоминание о том, на что способны скрывающиеся в тени коллаборанты - "ждущие российских танков".

Серия публикаций "Ждущие танков" на TVNET+ будет доступна с 16 сентября.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!