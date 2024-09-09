У избирательной урны отвалилось дно. Как прошли и чем запомнились региональные выборы в России

После этого в Москве прошли массовые митинги, длившиеся все лето. Протестно настроенные москвичи использовали метод «Умного голосования», предложенного Навальным, и голосовали за наиболее сильных кандидатов, которые могли бы оттянуть голоса от выдвиженцев от «Единой России».

В результате в предыдущем созыве «Единая Россия» потеряла более десятка мест в Мосгордуме, получив 20 из 45 депутатских кресел. В этот раз независимые кандидаты до выборов допущены не были, и «Единая Россия» получила абсолютное большинство с 38 местами в столичном парламенте.

КПРФ победила в трех округах, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» получили по одному мандату, в двух округах победили самовыдвиженцы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Голосовать в городе с помощью бумажного бюллетеня можно было только в том случае, если заранее (до 2 сентября) написать об этом заявление. По умолчанию голосование проходило электронно — наблюдатели неоднократно говорили о непрозрачности такой системы.

После закрытия участков в столице председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что всего на выборах депутатов Мосгордумы в столице выдали больше 3 млн бюллетеней, из них лишь 142 132 бумажных. Явка составила 40% — почти вдвое больше, чем в 2019 году.