Видео Принцесса Уэльская объявила, что закончила курс химиотерапии

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"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ двигаться по бурным водам и неизвестным дорогам", - написала Кейт.

Она отметила, что путь борьбы с раком сложен, страшен, непредсказуем и заставляет встретиться лицом к лицу с собственными уязвимыми местами, о которых вы и не подозревали.

"Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым", - пишет принцесса.

"Сейчас я делаю все возможное, чтобы оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению еще долог. Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и нескольких новых публичных выступлений в ближайшие месяцы", - добавила Кэтрин.

22 марта 2024 года принцесса Кейт объявила, что у нее диагностирован рак и ей назначена химиотерапия.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024