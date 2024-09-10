Умер актер Джеймс Эрл Джонс - голос Муфасы и Дарта Вейдера

За 60-летнюю карьеру Джеймс Эрл Джонс снялся почти в 200 фильмах. Больше всего известны его роли озвучания - его голосом говорят Муфаса в мультфильме "Король Лев" и Дарт Вейдер в серии фильмов "Звездные войны".

Свою кинокарьеру Джонс начал с роли в фильме Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав". Также Джонс играл в таких фильмах, как "Конан-варвар", "Поездка в Америку", "Охота за "Красным Октябрем".

Джеймс Эрл Джонс за свою карьеру становился лауреатом премий "Золотой Глобус", "Грэмми", неоднократным лауреатом "Эмми" и "Тони", а в 2011 году получил почетного "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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