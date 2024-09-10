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Alexandra Nekrasova

Литовца, воевавшего на стороне России в Украине, лишат гражданства

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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: 15min.lt

Гражданин Литвы Кястутис Кветкус, воевавший в составе российской армии в Украине, будет лишен литовского гражданства, заявил во вторник Департамент миграции Литвы.

По итогам расследования Департамент миграции направил соответствующее предложение министру внутренних дел Агне Билотайте, чтобы она приняла окончательное решение по этому вопросу.

Закон запрещает гражданам Литвы служить в вооруженных силах других стран без разрешения правительства.

"После проверки циркулировавшей в обществе информации о возможной службе Кветкуса в Вооруженных силах России эта информация подтвердилась. Выяснилось, что Кветкус служил в вооруженных силах другой страны без необходимого разрешения правительства", - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно у него только одно, но предусматривает исключения в случае нелояльности к государству.

Литовское общественное радио сообщает, что Кветкус также имеет российское гражданство.

О том, что этот человек воюет на стороне России в Украине, стало известно в августе. Мужчина поделился в Facebook видеозаписями, на которых видно, как он стреляет из гранатомета и сидит в окопах.

Позже сайт 15min.lt сообщил, что, по данным властей, как минимум пять граждан Литвы воюют на стороне России.

Департамент миграции заявил, что продолжает собирать информацию.

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