Гражданин Литвы Кястутис Кветкус, воевавший в составе российской армии в Украине, будет лишен литовского гражданства, заявил во вторник Департамент миграции Литвы.
Литовца, воевавшего на стороне России в Украине, лишат гражданства
По итогам расследования Департамент миграции направил соответствующее предложение министру внутренних дел Агне Билотайте, чтобы она приняла окончательное решение по этому вопросу.
Закон запрещает гражданам Литвы служить в вооруженных силах других стран без разрешения правительства.
"После проверки циркулировавшей в обществе информации о возможной службе Кветкуса в Вооруженных силах России эта информация подтвердилась. Выяснилось, что Кветкус служил в вооруженных силах другой страны без необходимого разрешения правительства", - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно у него только одно, но предусматривает исключения в случае нелояльности к государству.
Литовское общественное радио сообщает, что Кветкус также имеет российское гражданство.
О том, что этот человек воюет на стороне России в Украине, стало известно в августе. Мужчина поделился в Facebook видеозаписями, на которых видно, как он стреляет из гранатомета и сидит в окопах.
Позже сайт 15min.lt сообщил, что, по данным властей, как минимум пять граждан Литвы воюют на стороне России.
Департамент миграции заявил, что продолжает собирать информацию.
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