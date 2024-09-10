Литовца, воевавшего на стороне России в Украине, лишат гражданства

По итогам расследования Департамент миграции направил соответствующее предложение министру внутренних дел Агне Билотайте, чтобы она приняла окончательное решение по этому вопросу.

Закон запрещает гражданам Литвы служить в вооруженных силах других стран без разрешения правительства.

"После проверки циркулировавшей в обществе информации о возможной службе Кветкуса в Вооруженных силах России эта информация подтвердилась. Выяснилось, что Кветкус служил в вооруженных силах другой страны без необходимого разрешения правительства", - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно у него только одно, но предусматривает исключения в случае нелояльности к государству.

Литовское общественное радио сообщает, что Кветкус также имеет российское гражданство.

О том, что этот человек воюет на стороне России в Украине, стало известно в августе. Мужчина поделился в Facebook видеозаписями, на которых видно, как он стреляет из гранатомета и сидит в окопах.

Позже сайт 15min.lt сообщил, что, по данным властей, как минимум пять граждан Литвы воюют на стороне России.

Департамент миграции заявил, что продолжает собирать информацию.

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