Видео В Лузнавской волости волки нападают на собак и домашний скот

Люди рассказывают, что все большее количество домохозяйств в их районе подвергается нападению волков: они охотятся на домашний скот, а также калечат или убивают собак. Фермер Светлана Скудра рассказала Dienas ziņas, что волки разорвали на части ее собаку.

"Я пришла покормить ее утром, у меня потемнело в глазах. Я думала, что упаду!" - описала Светлана это ужасное событие.

В Государственной лесной службе пояснили, что волки в Латвии не редкость и встречаются примерно на 75% территории страны. Чтобы увеличить квоты на охоту, необходимо сообщать о каждом нападении волков.

Видео: Сюжет Dienas ziņas (может содержать неприятные кадры)

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