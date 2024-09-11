Несколько человек выразили возмущение опубликованным в Интернете видео, на котором владелец и его четвероногий друг опробовали сигулдский аттракцион Turbo Zērgli, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Мужчина вызвал возмущение, прокатив свою собаку на аттракционе в Сигулде
Движение собаки на такой высокой скорости было запечатлено в Сигулде, где люди чаще всего выбирают поездку на воздушной канатной дороге. Для любителей более экстремальных ощущений есть возможность покататься на специальном аппарате, разгоняющемся до 100 километров в час.
Однажды Каспар со своей собакой Беллой решил прокатиться на таком аттракционе.
Опубликованное позже видео вызвало бурные дискуссии. Одни рады, что хозяин взял в полет собаку, другие осуждают такое поведение хозяина собаки.
По словам владельца собаки, это было самое экстремальное приключение с Беллой. Каспар игнорирует прочитанные в Интернете комментарии о том, что он причинил вред собаке.
"Мы все делаем вместе. Все, кто нас знает, знают, что мы вместе 99% времени. Есть лишь несколько мест, где мы не вместе. У них обоих была возможность сделать это вместе, почему бы и нет? Я думаю, что у тех, кто пишет эти комментарии, нет своей собаки. Собаку не пытали. Конечно, собака испугалась, но чувствует ли она после этого психологическую травму? Вовсе нет. Если мы отправляемся в приключения вместе с детьми, связь с ребенком после этого улучшается или ухудшается? Я считаю, что это тот случай, когда мои отношения с собакой улучшились", - рассказал Каспар.
Владелец аттракциона утверждает, что опубликованное на выходных видео стремительно набрало популярность и вызвало преимущественно положительные эмоции.
"Это видео посмотрели 130 тысяч человек, 10 тысяч нажали сердечко. Негативно отзываются всего около 10 человек. Все. Точка. Думаю, что мы не будем запрещать владельцам делать это со своими собаками и в дальнейшем. Наша задача - сделать так, чтобы все было в безопасности, чтобы хозяин и собака не упала. В противном случае почему нет?" - сказал Ивар, владелец аттракциона.
Однако опытный ветеринар отмечает, что собака подала четкие сигналы о том, что происходящее ей не нравится. Специалист утверждает, что ни одно животное не подходит для подобных занятий.
"Безумие, эта собака ничего не понимает. Она думает, что конец близок. Мы видим, что в глазах аномально быстрый ветер, в ушах шум. Это не то, к чему собака готова. Что бы ни говорил хозяин, владелец аттракциона, это животное пережило сильный стресс. Ни одно животное не подходит для таких занятий. Я ожидаю, что владелец этого аттракциона извинится перед публикой", - сказала ветеринар Лита Конопоре.
Каспар и Белла готовы пуститься в новые приключения и ждут приглашения от предпринимателей попробовать их предложение!
В настоящий момент владелец собаки копит деньги на покупку параплана и говорит, что будет брать с собой в полеты и Беллу.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!