Видео Мужчина вызвал возмущение, прокатив свою собаку на аттракционе в Сигулде

"Мы все делаем вместе. Все, кто нас знает, знают, что мы вместе 99% времени. Есть лишь несколько мест, где мы не вместе. У них обоих была возможность сделать это вместе, почему бы и нет? Я думаю, что у тех, кто пишет эти комментарии, нет своей собаки. Собаку не пытали. Конечно, собака испугалась, но чувствует ли она после этого психологическую травму? Вовсе нет. Если мы отправляемся в приключения вместе с детьми, связь с ребенком после этого улучшается или ухудшается? Я считаю, что это тот случай, когда мои отношения с собакой улучшились", - рассказал Каспар.