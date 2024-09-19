Ждущие танков "Ждем момент, когда можно будет резать". Где заканчивается свобода слова?

Обещания обустроить площадки для расстрела латышей, сообщить оккупантам координаты военных объектов, симпатии к Путину, дезинформация о полном запрете русского языка в Латвии - это лишь часть того, что высказывали собеседники Эдгара Миротворца из Латвии в видеочате "Чатрулетка". Где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона? Как латвийские правоохранительные органы реагируют на высказывания такого рода в частном или публичном пространстве и с какими последствиями могут столкнуться "ждущие танков" за свои высказывания?