Обещания обустроить площадки для расстрела латышей, сообщить оккупантам координаты военных объектов, симпатии к Путину, дезинформация о полном запрете русского языка в Латвии - это лишь часть того, что высказывали собеседники Эдгара Миротворца из Латвии в видеочате "Чатрулетка". Где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона? Как латвийские правоохранительные органы реагируют на высказывания такого рода в частном или публичном пространстве и с какими последствиями могут столкнуться "ждущие танков" за свои высказывания?
Для абонентов
Ждущие танков ⟩ "Ждем момент, когда можно будет резать". Где заканчивается свобода слова?
Понять, где именно проходит граница между разрешенным и запрещенным, TVNET+ помогли:
- Линда Лиелбриеде - юрист, юридический редактор журнала Jurista Vārds, сотрудник бюро присяжных адвокатов Rusanovs & Partneri;
- Лаура Лапиня - юридический советник отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена;
- Служба государственной безопасности (VDD).
Частное и публичное
В распоряжении TVNET+ имеется 11 видео, на которых Эдгар Миротворец в видеочате на канале "Чатрулетка" разоблачает "ждущих российских танков" из Латвии.
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