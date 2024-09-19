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Ждущие танков "Ждем момент, когда можно будет резать". Где заканчивается свобода слова?

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Юридическая ответственность "Ждущих танков"
Юридическая ответственность "Ждущих танков" Фото: TVNET GRUPA

Обещания обустроить площадки для расстрела латышей, сообщить оккупантам координаты военных объектов, симпатии к Путину, дезинформация о полном запрете русского языка в Латвии - это лишь часть того, что высказывали собеседники Эдгара Миротворца из Латвии в видеочате "Чатрулетка". Где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона? Как латвийские правоохранительные органы реагируют на высказывания такого рода в частном или публичном пространстве и с какими последствиями могут столкнуться "ждущие танков" за свои высказывания?

Понять, где именно проходит граница между разрешенным и запрещенным, TVNET+ помогли:

  • Линда Лиелбриеде - юрист, юридический редактор журнала Jurista Vārds, сотрудник бюро присяжных адвокатов Rusanovs & Partneri;
  • Лаура Лапиня - юридический советник отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена;
  • Служба государственной безопасности (VDD).

Частное и публичное

В распоряжении TVNET+ имеется 11 видео, на которых Эдгар Миротворец в видеочате на канале "Чатрулетка" разоблачает "ждущих российских танков" из Латвии.

Видео: Даниэль из Риги, которому мешает украинский флаг у соседей

Но прежде чем обсуждать сказанное этими индивидуумами, нужно понять одну важную вещь. В Латвии частная жизнь защищена законом.

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