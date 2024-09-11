Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет

По словам представителя Пентагона, переданные России иранские ракеты Fath 360 позволят российской армии "зарезервировать" более совершенные ракеты большей дальности для других целей.

США будут работать с Украиной, чтобы убедиться, что у Киева есть возможность защититься от этих ракет, добавил он.

"США подтвердили сообщения о том, что Иран передал России партии баллистических ракет малой дальности Fath 360, которые, по нашим оценкам, могут быть использованы против Украины в течение нескольких недель, что приведет к гибели еще большего числа украинских граждан", - сказал Райдер.

Он добавил, что министерство не может сказать, сколько ракет получила Россия на данный момент.

Ракеты Fath 360 имеют дальность действия около 120 километров.

Пентагон полагает, что десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию ракетной системы.

Неизвестно, что иранцы получили в обмен на поставку ракет.

Как сказал Райдер, официальные лица полагают, что частью сделки могла быть разведывательная информация.

"Не вдаваясь в подробности, мы видим, что они делятся информацией, связанной с ядерными программами, космическими и другими технологическими возможностями, которые есть у России и которые нужны таким странам, как Иран", - сказал он.

Учитывая расширяющиеся отношения России с другими игроками-изгоями на мировой арене, включая Северную Корею, есть основания ожидать продолжения поставок ракет из Ирана.

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