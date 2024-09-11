Чтобы уменьшить число смертей среди мигрантов,

авторы доклада призывают внести изменения в законодательство Латвии, Литвы и Польши, сделав незаконным вытеснение мигрантов или потенциальных просителей убежища на границе.

Одно из предложений предусматривает создание на границе пунктов оказания экстренной гуманитарной и первой медицинской помощи.

В докладе отмечается, что миграционный маршрут из Беларуси в Латвию и далее в другие страны ЕС является противоречивой и неприятной темой для латвийского общества. Авторы доклада считают, что с усиления миграционного потока летом 2021 года мигранты подвергаются постоянной дегуманизации и в официальном, и в общественном дискурсе, с частым указанием на угрозу, которую они представляют для безопасности страны, и использования в гибридной войне.

В докладе отмечается, что к концу марта 2024 года в Беларуси, Латвии, Литве и Польше было зафиксировано в целом 116 смертей мигрантов.

Кроме того, еще как минимум о 26 смертях сообщили в своих свидетельствах сами мигранты. Авторы доклада отмечают, что непосредственные причины смертей мигрантов установить сложно, поскольку эти случаи расследуют местные власти и чаще всего о них не сообщается публично.

Наиболее распространенная причина смерти среди мигрантов - длительное пребывание в неблагоприятных условиях, которые могут привести к истощению и ухудшению состояния здоровья.

В то же время в приграничных реках были найдены останки 11 человек. Это объясняется тем, что мигранты надеялись, что переплыть реку будет легче, чем перебраться через ограждение на границе. Еще пять человек погибли в автомобильных авариях во время преследования полицией или пограничниками, а недостаточная подготовка к потоку мигрантов местных властей, в том числе медицинского персонала, иногда увеличивала риск для здоровья и жизни мигрантов, отмечается в докладе.

Более подробно о докладе будет рассказываться на мероприятии организации "Хочу помочь беженцам" в пятницу, 13 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!