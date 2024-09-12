Нацобъединение потребует отставки министра сообщения

Нацобъединение указывает на непоследовательные, по мнению партии, действия министра сообщения по вопросу национальной авиакомпании airBaltic и "попытки скрыть от общества тот факт, что 571 млн евро будет списан без возможности вернуть государству вложенные в авиакомпанию средства, которые фактически являются деньгами налогоплательщиков".

На этой неделе министр не явился в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике для объяснения своих решений, хотя изначально обещал сделать это.

"Министр сообщения пытался ввести общество в заблуждение, выдавая уменьшение основного капитала airBaltic за процесс бухгалтерского учета и объяснив решение только тогда, когда общество начало высказывать недовольство. Такие непоследовательные, не соответствующие принципам надлежащего управления действия министра мы видим на каждом шагу", - заявил депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение). По его мнению, года было достаточно, чтобы заключить, что министр не может успешно управлять отраслью.