"Вторжение в адвокатскую тайну". Во Владимирской области начался суд над бывшими защитниками Навального

Весной этого года во время заседания Басманного районного суда по продлению меры пресечения следователь сообщил, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу, писала «Медиазона» (признана в России «иноагентом»).

В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду. Игорь Сергунин такое ходатайство не подавал.

Как объяснил Би-би-си адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, перенос дела в Москву по закону был возможен, поскольку все обвиняемые, защитники и большинство свидетелей проживают в столице. Из-за перевода во Владимирскую область Кобзец и Липцер лишились возможности регулярно встречаться с близкими и адвокатами и получать передачи, заявляли адвокаты на заседании.

Еще более важно, что следователи не установили место совершения, по их версии, «экстремистского» преступления, как регламентировано Пленумом Верховного суда, отметил Гривцов, а значит — не доказали, что это дело подсудно именно Петушинскому суду. К тому же Навальный сидел во Владимирской области не только в колонии в Покрове (который относится к подсудности Петушинского суда), но и в другой колонии — в Коврове.

Подсудимые доказывали, что Петушинский суд Владимирской области, в котором они защищали Навального в его спорах с колонией, не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле, писала «Медиазона».

Однако Верховный суд счел, что никаких нарушений в определении подсудности нет, и переносить процесс в Москву отказался, сказал Би-би-си Гривцов.