Вечером 11 сентября через эстонско-латвийскую границу в Латвию вместе с матерью из России вернулся ребенок, которого в конце июля на SUP-доске увез туда отец, сообщило Министерство юстиции в социальной сети Х.
Минюст раскрыл детали о возвращении похищенной и увезенной в РФ девочки в Латвию
Напомним, обвиняемый в участии в антигосударственной организации Станислав Букайнс в середине лета, преодолев водоем на сапборде, не только бежал из Латвии, но и похитил и увез в Россию дочь от разведенной жены.
Как сообщила министр иностранных дел Байба Браже, теперь девочку вернули в Латвию. Как следует из ее поста, к возвращению девочки подключились сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и "другие, кто работал над этим".
В Министерстве юстиции сообщили, что вечером 11 сентября ребенок вместе с матерью через границу с Эстонией вернулся в Латвию из России.
Мать ребенка приехала в Россию по рекомендации российского адвоката, контакты которого ей передало Министерство юстиции Латвии в рамках процесса, предусмотренного Гаагской конвенцией 1980 года. В порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок был передан на попечение матери в России.
В целях защиты интересов ребенка и матери дальнейших комментариев в настоящее время не будет, заявили в министерстве.
Тем временем министр внутренних дел Рихардс Козловскис выразил благодарность сотрудникам служб внутренних дел - Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности, которые активно работали над возвращением ребенка в Латвию и предоставили все необходимую поддержку матери Моники Букайне.
Похищение дочери Букайнс совершил в июле, когда на сапборде пересек реку Зилупе и незаконно перебрался из Латвии в Россию. Пересекающие границу были задержаны в России, а латвийская погранохрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе лиц в этой стране. Организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv написала в соцсети Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.
Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс о незаконном пересечении государственной границы, а в Государственной полиции был начат уголовный процесс о похищении малолетнего ребенка. По начатому полицией делу 22 июля в Латвии были задержаны два человека, которые признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и обоим судом в качестве меры пресечения избран арест.
Сразу после получения информации об этом преступлении службы предприняли все необходимые действия, в том числе объявили ребенка в международный розыск, включили его в базу данных Интерпола и направили запрос российским властям через Интерпол, чтобы получить информацию о местонахождении ребенка и принятых решениях, отметили в полиции.
Процесс над Букайнсом в Латвии по уголовному делу "Антифашисты Прибалтики" еще не начался, так в прокуратуре до сих пор продолжается досудебное расследование.
В этом уголовном деле обвиняемому было избрано несколько мер пресечения, в том числе запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, явка в Государственную полицию в установленное полицией время, уведомление о смене места жительства. В прокуратуру поступила информация о том, что одна из мер пресечения была нарушена, то есть 23 июля обвиняемый не явился в полицию, подтвердили в прокуратуре.
Как сообщалось, в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое из них на тот момент уже находились в розыске.
Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Букайнсе, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле.
Ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев, по всей видимости, также находится за пределами Латвии.
Служба государственной безопасности (VDD) начала процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования VDD установила такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, героизация и оправдание российской военной агрессии в Украине, сбор финансовых средств и других ресурсов для поддержки российской армии в Украине, распространение призывов принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!