Минюст раскрыл детали о возвращении похищенной и увезенной в РФ девочки в Латвию

Похищение дочери Букайнс совершил в июле, когда на сапборде пересек реку Зилупе и незаконно перебрался из Латвии в Россию. Пересекающие границу были задержаны в России, а латвийская погранохрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе лиц в этой стране. Организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv написала в соцсети Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.

Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс о незаконном пересечении государственной границы, а в Государственной полиции был начат уголовный процесс о похищении малолетнего ребенка. По начатому полицией делу 22 июля в Латвии были задержаны два человека, которые признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и обоим судом в качестве меры пресечения избран арест.

Сразу после получения информации об этом преступлении службы предприняли все необходимые действия, в том числе объявили ребенка в международный розыск, включили его в базу данных Интерпола и направили запрос российским властям через Интерпол, чтобы получить информацию о местонахождении ребенка и принятых решениях, отметили в полиции.

Процесс над Букайнсом в Латвии по уголовному делу "Антифашисты Прибалтики" еще не начался, так в прокуратуре до сих пор продолжается досудебное расследование.