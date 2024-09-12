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Alexandra Nekrasova

Видео Рок-музыкант Джон Бон Джови отговорил женщину от попытки самоубийства на мосту

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Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 10 сентября, легенда рока Джон Бон Джови остановил женщину, которая находилась на краю моста в Нэшвилле, штат Теннесси, пытаясь совершить безумный поступок.

Полицейское управление Нэшвилла опубликовало видео, на котором фронтмен группы Bon Jovi не остался равнодушным, увидев женщину в синем платье, которая робко цеплялась за перила пешеходного моста Джона Сейгенталера и стояла на выступе над рекой Камберленд.

Бон Джови вместе с еще одним человеком завязали разговор с женщиной и несколько мгновений спустя помогли ей вернуться в безопасное место на мосту. Затем Бон Джови сердечно обнял женщину.

Полиция выразила особую благодарность Бон Джови, которому удалось убедить женщину перелезть через перила моста.

По данным BBC, группа находилась на пешеходном мосту, поскольку там снимали видеоклип.

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