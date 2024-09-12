Во вторник, 10 сентября, легенда рока Джон Бон Джови остановил женщину, которая находилась на краю моста в Нэшвилле, штат Теннесси, пытаясь совершить безумный поступок.
Видео ⟩ Рок-музыкант Джон Бон Джови отговорил женщину от попытки самоубийства на мосту
Полицейское управление Нэшвилла опубликовало видео, на котором фронтмен группы Bon Jovi не остался равнодушным, увидев женщину в синем платье, которая робко цеплялась за перила пешеходного моста Джона Сейгенталера и стояла на выступе над рекой Камберленд.
Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) September 11, 2024
Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk
Бон Джови вместе с еще одним человеком завязали разговор с женщиной и несколько мгновений спустя помогли ей вернуться в безопасное место на мосту. Затем Бон Джови сердечно обнял женщину.
Полиция выразила особую благодарность Бон Джови, которому удалось убедить женщину перелезть через перила моста.
По данным BBC, группа находилась на пешеходном мосту, поскольку там снимали видеоклип.
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