Видео Рок-музыкант Джон Бон Джови отговорил женщину от попытки самоубийства на мосту

Полицейское управление Нэшвилла опубликовало видео, на котором фронтмен группы Bon Jovi не остался равнодушным, увидев женщину в синем платье, которая робко цеплялась за перила пешеходного моста Джона Сейгенталера и стояла на выступе над рекой Камберленд.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.



Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) September 11, 2024

Бон Джови вместе с еще одним человеком завязали разговор с женщиной и несколько мгновений спустя помогли ей вернуться в безопасное место на мосту. Затем Бон Джови сердечно обнял женщину.

Полиция выразила особую благодарность Бон Джови, которому удалось убедить женщину перелезть через перила моста.

По данным BBC, группа находилась на пешеходном мосту, поскольку там снимали видеоклип.

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