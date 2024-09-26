Вместе с тем, по данным Минздрава Ливана, в результате израильских авиаударов погибли около 500 человек, среди них 60 женщин и 40 детей. Более 1600 человек были ранены. Израильская армия призвала население на юге страны в целях безопасности покинуть свои дома. Десятки тысяч жителей бежали в Бейрут или покинули страну.

Жители покидают свои дома из-за авиаударов Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане Фото: DW: FADEL ITANI/AFP

В свою очередь боевики "Хезболлах" продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю. 25 сентября ракета впервые достигла района Тель-Авива, но была перехвачена израильской ПВО. Накануне боевиками были выпущены более 270 ракет в направлении северных районов Израиля. В Хайфе, Назарете и других городах звучали сирены и была объявлена воздушная тревога. Правительство Израиля объявило особое положение во всех районах страны до 30 сентября.

Израилю удалось ослабить "Хезболлах"?

Но удается ли Израилю добиться своих целей? В военном смысле Израиль, очевидно, нанес серьезный урон "Хезболлах". Организация "значительно ослаблена", - цитирует представителя США в Вашингтоне новостной канал CNN. К такому выводу приходит и журналист Ронни Чатах, живущий в Бейруте и ведущий подкаст The Beirut Banyan. Скорее всего, группировка лишилась значительной части того вооружения, которое приобрела в последние годы. Это касается и спецслужб, и военной разведки "Хезболлах", и военного потенциала, не говоря уже о системе связи, которая работает на пейджерах и рациях", - сказал Чатах в интервью DW.