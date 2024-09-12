Подробности похищения ребенка: возможно, Букайнсу помогли его родители

Как сообщалось, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка, и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и заключены судом под арест.

В четверг министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила в программе Латвийского радио "В точке пересечения", что в отношении родителей отца ребенка возбуждено уголовное дело о пособничестве преступлению.

"Уголовное дело возбуждено против родителей отца, которые помогли ему, злонамеренно используя свое право на общение с ребенком, выехать в Россию", - сказала Либиня-Эгнере.

Как в четверг сообщила министр иностранных дел Байба Браже, теперь девочку вернули в Латвию. Как следует из ее поста, к возвращению девочки подключились сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и "другие, кто работал над этим".

В Министерстве юстиции сообщили, что вечером 11 сентября ребенок вместе с матерью через границу с Эстонией вернулся в Латвию из России.

Мать ребенка приехала в Россию по рекомендации российского адвоката, контакты которого ей передало Министерство юстиции Латвии в рамках процесса, предусмотренного Гаагской конвенцией 1980 года. В порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок был передан на попечение матери в России.

В целях защиты интересов ребенка и матери дальнейших комментариев в настоящее время не будет, заявили в министерстве.

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