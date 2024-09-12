Получив урок в результате инцидента с российским военным беспилотником, упавшим в Резекненском крае, Латвия должна улучшить свои возможности наблюдения, механизмы реагирования и коммуникацию, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в интервью телеканалу TV3.
Видео ⟩ Падение российского дрона: эксперт назвал три вещи, которые Латвии нужно улучшить
Сартс отметил, что гибридные атаки России против западных стран усиливаются и предпринимаются попытки посеять страх с дальнейшей целью подорвать поддержку Украины со стороны Запада. В настоящее время Россия активно ведет "мирные переговоры", предпринимая различные действия, чтобы добиться как минимум замораживания нынешней ситуации в Украине, а то и большего.
По мнению эксперта, российские организованные диверсионные группы в Европе все лучше улавливаются в контексте гибридной войны, а в вопросе реакции на беспилотники и воздушные инциденты все еще есть чему поучиться и она может быть улучшена.
Что касается самого беспилотника, Сартс считает, что наиболее вероятным сценарием является то, что он "проскочил" случайно. Однако эксперт не исключил и преднамеренное нацеливание на Латвию. Он признал, что подобные инциденты могут повториться.
Видео: Интервью Яниса Сартса телеканалу TV3
Главные уроки, которые следует извлечь из этого инцидента, по мнению Сартса, заключаются в том, как улучшить наши возможности наблюдения, поскольку существующие радарные технологии не были предназначены для отслеживания беспилотников, как усовершенствовать механизмы реагирования и как отточить коммуникацию. Он отметил, что общественность нужно обеспечивать информацией в достаточной степени, но при этом не говорить слишком много, чтобы не информировать Россию. Сартс считает, что, к примеру, общение министерства обороны с публикой после инцидента происходило косвенно и с Россией.
Директор Центра НАТО признал, что в результате инцидента общественность стала чувствовать себя более неуверенно.
Как сообщалось, в Гайгалавской волости Резекненского края 7 сентября упал оснащенный взрывчаткой российский дрон типа Shahed, который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии. Национальные вооруженные силы контролировали ситуацию, но решения ни о сбитии этого дрона, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО принято не было, что вызвало критику со стороны части общественности. При падении дрона не взорвавшаяся изначально боеголовка была деактивирована.
После инцидента министерство обороны начало консультации с союзниками, которые недавно столкнулись с подобными инцидентами. Также инициируются более широкие консультации для поиска коллективных решений вместе с союзниками по НАТО. Минобороны также приступило к оценке действий ответственных лиц во время инцидента.
Видео: Пресс-конференция Минобороны по поводу упавшего в Резекненском крае дрона
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