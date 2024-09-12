Видео Падение российского дрона: эксперт назвал три вещи, которые Латвии нужно улучшить

Сартс отметил, что гибридные атаки России против западных стран усиливаются и предпринимаются попытки посеять страх с дальнейшей целью подорвать поддержку Украины со стороны Запада. В настоящее время Россия активно ведет "мирные переговоры", предпринимая различные действия, чтобы добиться как минимум замораживания нынешней ситуации в Украине, а то и большего.

По мнению эксперта, российские организованные диверсионные группы в Европе все лучше улавливаются в контексте гибридной войны, а в вопросе реакции на беспилотники и воздушные инциденты все еще есть чему поучиться и она может быть улучшена.

Что касается самого беспилотника, Сартс считает, что наиболее вероятным сценарием является то, что он "проскочил" случайно. Однако эксперт не исключил и преднамеренное нацеливание на Латвию. Он признал, что подобные инциденты могут повториться.

Видео: Интервью Яниса Сартса телеканалу TV3