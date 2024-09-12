Фото Затонувшие нацистские корабли показались из Дуная после жаркого и засушливого лета

В венгерском национальном парке Дунай-Драва близ города Мохача также были обнаружены четыре судна, построенные до 1950 года. 10 сентября уровень воды в Дунае в этом районе составлял всего 1,5 метра, что стало результатом сильной жары и продолжительной засухи в июле и августе.

Суда, обнаруженные в Прахово, были в числе нескольких сотен, брошенных на Дунае в 1944 году флотом нацистской Германии. При бегстве от советских войск нацисты уничтожали собственные корабли.

С тех пор затонувшие останки кораблей регулярно нарушают движение по реке во время снижения уровня воды.

Фото: В обмелевшем от засухи Дунае обнаружены обломки нацистских военных кораблей

На некоторых кораблях до сих пор можно различить остатки капитанских мостиков, мачт и других частей, в то время как другие в основном занесены песком.

Смотритель нацпарка Дунай-Драва Эндре Штеллик сказал об одном из кораблей: "Мы до сих пор не знаем, что он представлял из себя на самом деле. Отмечается печальный факт: останки становятся все скуднее, потому что растет интерес людей к ним и части кораблей пропадают".

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