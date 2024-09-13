На границе с Беларусью установлены вышки для наблюдения за Даугавой

Установка вышек позволит своевременно выявлять случаи незаконного пересечения границы и другие нарушения в приграничной полосе.

Финансирование проекта по строительству металлических вышек и подъездных дорог составляет 3,63 млн евро, в том числе 75% предоставлено ЕС, а 25% выделено из государственного бюджета.

В июле было завершено строительство ограждения на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 км, в том числе вдоль водоемов.

На сухопутных участках, где строительство заграждения было завершено в прошлом году, продолжаются работы по созданию инфраструктуры, в том числе патрульных полос для легких транспортных средств, патрульных троп и мостков для передвижения пограничников.

В настоящее время продолжается строительство необходимой инфраструктуры на двух участках, где установка ограждения не предусмотрена. На участке вдоль Даугавы будет установлено шесть наблюдательных вышек, построено пять мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке вокруг озера Ричу будут проложены дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения.

Закончить строительство инфраструктуры на этих участках планируется в 2025 году.

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