Футболист, баскетболист, танцор и бизнесмен. Анна Седокова и ее мужчины

С украинским бизнесменом Максимом Чернявским звезда познакомилась в фитнес-клубе. А уже через три дня влюбленные отправились в путешествие, взяв с собой дочь Анны Алину.

Вскоре они начали жить вместе. В феврале 2011 года Максим и Анна сыграли свадьбу. Затем певица забеременела, а ее мужу предложили вести бизнес в США и начать там новую жизнь вместе с семьей. Их дочь Моника появилась на свет в Калифорнии.