Страны ЕС протестуют против плана МВФ возобновить сотрудничество с Россией

"Доноры могут принять решение работать через другие учреждения, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития", - сказал источник Reuters.

"Мы призываем МВФ не возобновлять сотрудничество с Россией и оставаться верными целям и принципам Устава ООН. Мы призываем все международные финансовые институты, включая МВФ и его руководство, продолжать воздерживаться от действий с участием государства-агрессора и не возобновлять диалог, пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины", - говорится в письме.

Исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил Reuters 2 сентября, что фонд возобновит онлайн-консультации с российским правительством 16 сентября, а затем 1 октября делегация посетит Москву для встречи с официальными лицами. Источники Bloomberg утверждают, что фонд пытается убедить Москву провести прямые консультации в третьей стране.

Свое намерение возобновить консультации МВФ объясняет тем, что экономическая ситуация в России "нормализировалась" и пересмотр ситуации является "взаимным обязательством" фонда и его государств-членов.

"Это не опция, а институциональное обязательство Фонда, которое выполняется в интересах всех его членов", - заявили в МВФ в ответ на запрос Bloomberg.

"Мы считаем, что нынешняя ситуация позволяет провести экономический анализ", - добавил Альфред Каммер, директор европейского отдела фонда.

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