Девять стран ЕС выразили тревогу по поводу решения Международного валютного фонда (МВФ) возобновить сотрудничество с Россией в оценке ее экономики. Подобное действие подорвет доверие к фонду, работу которого Москва будет использовать для пропаганды, и не поможет понять реальную ситуацию в российской экономике.
Страны ЕС протестуют против плана МВФ возобновить сотрудничество с Россией
Последний раз миссия МВФ приезжала в Россию с ежегодным визитом в ноябре 2019 года. Запланированная поездка Фонда в Москву станет первым визитом представителей одного из ведущих международных экономических институтов после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Мы шокированы этим решением руководства МВФ. Мы считаем, что любое возобновление сотрудничества с Россией будет означать шаг к нормализации отношений с агрессором, пока продолжается вторжение России в Украину", - заявила в пятницу, 13 сентября, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.
Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Исландия, Дания, Норвегия, Польша и Исландия направили письмо исполнительному директору МВФ Кристалине Георгиевой, в котором выразили "глубокое недовольство" планом фонда, сообщают Reuters и Bloomberg.
В письме говорится, что Россия, как государство-агрессор, не должна получать рекомендации МВФ. Высокопоставленный чиновник еврозоны также выразил возмущение в разговоре с агентством Reuters:
"Какие рекомендации МВФ хочет дать России после консультаций? Как лучше управлять военной экономикой?"
Авторы письма полагают, что фонд не получит объективной оценки состояния российской экономики: все данные, которые ему предоставит Россия, будут подвергаться цензуре, чтобы показать, что ее экономика якобы чувствует себя хорошо и успешно сопротивляется западным санкциям. Кроме того, Москва будет использовать миссию МВФ в собственных пропагандистских целях, объясняя это нормализацией отношений, а это нанесет вред репутации МВФ, снизив готовность доноров помогать Украине через программы фонда, говорится в письме.
"Доноры могут принять решение работать через другие учреждения, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития", - сказал источник Reuters.
"Мы призываем МВФ не возобновлять сотрудничество с Россией и оставаться верными целям и принципам Устава ООН. Мы призываем все международные финансовые институты, включая МВФ и его руководство, продолжать воздерживаться от действий с участием государства-агрессора и не возобновлять диалог, пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины", - говорится в письме.
Исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил Reuters 2 сентября, что фонд возобновит онлайн-консультации с российским правительством 16 сентября, а затем 1 октября делегация посетит Москву для встречи с официальными лицами. Источники Bloomberg утверждают, что фонд пытается убедить Москву провести прямые консультации в третьей стране.
Свое намерение возобновить консультации МВФ объясняет тем, что экономическая ситуация в России "нормализировалась" и пересмотр ситуации является "взаимным обязательством" фонда и его государств-членов.
"Это не опция, а институциональное обязательство Фонда, которое выполняется в интересах всех его членов", - заявили в МВФ в ответ на запрос Bloomberg.
"Мы считаем, что нынешняя ситуация позволяет провести экономический анализ", - добавил Альфред Каммер, директор европейского отдела фонда.
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