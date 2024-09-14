Геолокационные материалы, опубликованные в пятницу, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от села Веселое, которое находится на юго-западе от Глушкова и в 3 километрах от границы.

Российские источники сообщают, что украинские войска атаковали три деревни к юго-западу от Глушкова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря успеху Курской операции украинским силам удалось остановить противника в Харьковской области и замедлить его продвижение в Донецкой области, хотя ситуация остается сложной.

Галерея: Эвакуация жителей Курска в начале августа

Галерея: Вторжение Украины в Курскую область в начале августа

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