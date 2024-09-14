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Alexandra Nekrasova

Аналитики: Украинские войска продвигаются вглубь Курской области

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Украинский солдат идет по занятой украинскими силами Судже
Украинский солдат идет по занятой украинскими силами Судже Фото: AFP / Scanpix

Украинские войска продолжают продвигаться вглубь Курской области России, направляясь в Глушковский район, заключили в пятницу аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные материалы, опубликованные в пятницу, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от села Веселое, которое находится на юго-западе от Глушкова и в 3 километрах от границы.

Российские источники сообщают, что украинские войска атаковали три деревни к юго-западу от Глушкова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря успеху Курской операции украинским силам удалось остановить противника в Харьковской области и замедлить его продвижение в Донецкой области, хотя ситуация остается сложной.

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Галерея: Вторжение Украины в Курскую область в начале августа 

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