Украинские войска продолжают продвигаться вглубь Курской области России, направляясь в Глушковский район, заключили в пятницу аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики: Украинские войска продвигаются вглубь Курской области
Геолокационные материалы, опубликованные в пятницу, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от села Веселое, которое находится на юго-западе от Глушкова и в 3 километрах от границы.
Российские источники сообщают, что украинские войска атаковали три деревни к юго-западу от Глушкова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря успеху Курской операции украинским силам удалось остановить противника в Харьковской области и замедлить его продвижение в Донецкой области, хотя ситуация остается сложной.
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