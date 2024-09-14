Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую Лилию Мостовюк 1954 года рождения, которая 12 сентября около 10:00 отправилась в лес собирать грибы. У женщины имеются трудности с ориентацией на местности, отметили в полиции.
Ушла за грибами и не вернулась: разыскивается Лилия Мостовюк
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, короткие волосы бордового цвета. Последний раз ее видели в черных спортивных брюках, черной осенней куртке, лиловых резиновых полусапожках. С собой у женщины было синее ведро.
Полиция просит ознакомиться с фотографией женщины и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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