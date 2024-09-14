Добрососедские отношения определенно являются одним из главных правил, что чувствовать себя в своем "порту покоя" хорошо. Зрительница передачи 4.studija Латвийского телевидения поделилась неприятной ситуацией на своей территории общей собственности - раньше соседи жили дружно, однако теперь жизнь превратилась в кошмар.
Видео ⟩ В Салацгриве жители соседних домов оказались в непримиримой вражде
В Салацгриве одна из владелиц дома на улице Смилшу решила, что может поступать так, как ей придет в голову - построила забор, запретив въезд на машине как для второй владелицы, так и для соседей, квартира которых находится дальше во дворе.
Другая хозяйка общей собственности, не считая строительства забора, без разрешения стройуправы снесла дымоход, встроила окна, снизила площадь общего коридора. Чтобы попасть на свою собственность, соседям приходится идти через небольшую щель, оставленную между забором и кустами.
Неоднократно вызвалась как государственная, так и муниципальная полиция. Письменные заявления были поданы и в стройуправу.
"Стройуправа рекомендует продать свою собственность, чтобы все успокоились, и убираться оттуда", - рассказала передача Николина, одна из владелиц дома. Она приобрела эту квартиру на аукционе четыре года назад.
Ситуация с недвижимостью обострилась довольно быстро. Еще недавно жители использовали подъездную дорогу, и сервитут там не был зарегистрирован. Этим летом было желание договориться о сервитутной дороге.
"Добавили и образец договора.
Через несколько дней мне пришло заказное письмо с предупреждением, что мне запрещено передвигаться по этой подъездной дороге с 3 июля. Прибыла и Госполиция, которая указала, что мне этот запрет нужно соблюдать. Но как я могу попасть к своему дому?" - удивляется женщина.
К дому было рекомендовано добираться по узкой тропинке, представляющей собой канаву с канализацией на дне, которую в дождливый день затапливает и по которой нельзя ездить на машине.
"То, что мне в свой дом нужно проникать через дыру в заборе - очень унизительно. Я не могу также привозить топливо для отопления для своего жилья", - указала передаче жительница дома во дворе на улице Смилшу.
Самоуправлению Лимбажского края эта ситуация известна, но в распоряжении ни стройуправы, ни полиции нет инструментов для ее решения.
Как вообще в таком случае корректно и юридически разрешить сложившуюся ситуацию?
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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