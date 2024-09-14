Видео В Салацгриве жители соседних домов оказались в непримиримой вражде

В Салацгриве одна из владелиц дома на улице Смилшу решила, что может поступать так, как ей придет в голову - построила забор, запретив въезд на машине как для второй владелицы, так и для соседей, квартира которых находится дальше во дворе.

Другая хозяйка общей собственности, не считая строительства забора, без разрешения стройуправы снесла дымоход, встроила окна, снизила площадь общего коридора. Чтобы попасть на свою собственность, соседям приходится идти через небольшую щель, оставленную между забором и кустами.

Неоднократно вызвалась как государственная, так и муниципальная полиция. Письменные заявления были поданы и в стройуправу.

"Стройуправа рекомендует продать свою собственность, чтобы все успокоились, и убираться оттуда", - рассказала передача Николина, одна из владелиц дома. Она приобрела эту квартиру на аукционе четыре года назад.

Ситуация с недвижимостью обострилась довольно быстро. Еще недавно жители использовали подъездную дорогу, и сервитут там не был зарегистрирован. Этим летом было желание договориться о сервитутной дороге.

"Добавили и образец договора.