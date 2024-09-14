Китай повышает пенсионный возраст впервые с 1950-х годов

План по повышению пенсионного возраста и корректировке пенсионной политики был основан на «всесторонней оценке средней продолжительности жизни, состояния здоровья, структуры населения, уровня образования и предложения рабочей силы в Китае», пишет агентство «Синьхуа».

Однако это заявление вызвало некоторый скептицизм и недовольство в китайском сегменте интернета.

«В ближайшие 10 лет будет принят еще один законопроект, который отсрочит выход на пенсию до тех пор, пока нам не исполнится 80 лет», — написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

«Какой ужасный год! Работники среднего возраста столкнулись с сокращением заработной платы и повышением пенсионного возраста. Тем, у кого нет работы, становится все труднее найти ее», — добавил другой.

Многие пишут, что ожидали этого объявления. «Это было ожидаемо, обсуждать особо нечего. Мужчины в большинстве европейских стран выходят на пенсию в 65 или 67 лет, в то время как женщины — в 60. Это будет тенденцией и в нашей стране», — написал один из пользователей Weibo.

В 2023 году в Китае второй год подряд сокращалась численность населения на фоне снижения рождаемости. Между тем, средняя продолжительность жизни в стране выросла до 78,2 лет, заявили власти ранее в этом году.