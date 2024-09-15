На следующей неделе наступит астрономическая осень

Оно начнется в 15.43, согласно данным, доступным на сайте timeanddate.com.

Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество света и тепла от Солнца, а день и ночь во всем мире имеют примерно одинаковую продолжительность.

Однако 22 сентября в Латвии день все еще будет на 12 минут длиннее ночи, а 25 сентября станет первым днем этой осени, когда день будет короче ночи.

Эта разница объясняется тем, что продолжительность дня и ночи определяются преломлением света в атмосфере, а восход и закат - это момент, когда на горизонте появляется или исчезает не центр, а верхний край диска Солнца.

Метеорологическая, или температурная осень наступает, когда средняя температура воздуха ниже +15 градусов в течение как минимум пяти дней подряд. На данный момент в Латвии продолжается метеорологическое лето.

Календарная осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября каждого года. Солнечные сезоны делятся в зависимости от длины дня или продолжительности солнечного освещения. Солнечная осень в Латвии начинается примерно 6 августа и заканчивается 5 ноября каждого года, поэтому начало астрономической осени приходится на середину солнечной осени.

Галерея: Осеннее утро

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