В результате удара РФ по Харькову ранены более 40 человек

По его словам, на месте работают группа быстрого реагирования и волонтеры. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, предоставлены вода, горячее питание.

Госпитализированы были по меньшей мере 14 человек, другим травмированным помощь оказывали на месте. Среди раненых - трое детей, одному из которых год. Одна женщина и мальчик 12 лет - в тяжелом состоянии.

По словам Синегубова, разрушен один подъезд жилого дома, пожар - на 9-м этаже. Повреждены не менее 1500 окон и десятки припаркованных рядом автомобилей. Под завалами могут быть люди, проводилась эвакуация жителей.

Служащие Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли мужчину с собакой с 12-го этажа.

РФ сбросила на Харьков минимум шесть КАБов

Вооруженные силы РФ сбросили на Харьков минимум шесть корректируемых авиационных бомб (КАБ), заявил Синегубов. Он добавил, что гражданская инфраструктура повреждена в Немышлянском районе Харькова.