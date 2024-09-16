Глава МИД Украины поддержал отмену соцвыплат украинцам за границей

В Германии ведутся разговоры об отмене социальных выплат для украинцев

Летом 2024 года представители сразу нескольких политических партий Германии призвали лишить украинских беженцев гражданских пособий (Bürgergeld).

С соответствующими предложениями в отношении украинцев призывного возраста выступили сначала министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) и глава МВД Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) из оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.

Позднее к их требованиям присоединился генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). "У нас повсеместно нехватка рабочей силы - в пищевой отрасли, в строительстве или в сфере по уходу за больными и инвалидами. Нам нужно впредь не финансировать безработицу деньгами налогоплательщиков, а заботиться о том, чтобы люди получали работу", - заявил он.

Впрочем, спустя несколько дней официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) сказал, что у властей страны нет планов заменять гражданские выплаты для беженцев из Украины стандартными пособиями для соискателей убежища в Германии. С аналогичным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут (Dominik Ehrentraut).

В ФРГ - около 1,65 млн украинских беженцев, из них 260 000 - мужчины призывного возраста

По данным МВД ФРГ, в марте 2024 года в Германии проживало около 1,65 миллиона украинских беженцев. 260 000 из них - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Подавляющее большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 000 украинцев, еще 47 000 заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

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