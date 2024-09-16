Видео После обстрела россиян в Донецке возник лесной пожар площадью несколько гектаров

Ночью 15 сентября российская армия обстреляла город Лиман, спровоцировав лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пламя распространилось на сотни метров.

Эксперты изучают пути доступа оборудования и персонала к эпицентрам пожара. Постоянный мониторинг ситуации осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов, вблизи населенных пунктов дежурят пожарные, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

До 9:00 выгорело около 240 гектаров леса. Пожар до сих пор тушат.

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