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Sergejs Tihomirovs

При взрыве в центре Кельна повреждено здание и ранен один человек

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Немецкая полиция. Иллюстративное фото.
Немецкая полиция. Иллюстративное фото. Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

В центре Кельна - города в западной части Германии - в понедельник прогремел взрыв, в результате которого был нанесен ущерб зданию и легко ранен один человек.

По словам представителя полиции взрыв, предположительно, был умышленным, и в данный момент оцениваются изображения с камеры наблюдения и собираются доказательства.

На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца - улица Гогенцоллернринг между площадями Рудольфплац и Фризенплац, на место прибыли многочисленные полицейские. В районе много кафе, баров и ресторанов.

Представитель пожарных сказал, что их вызвали на место, но тушение не потребовалось. Полиция попросила общественность избегать окрестностей.

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