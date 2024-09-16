При взрыве в центре Кельна повреждено здание и ранен один человек

По словам представителя полиции взрыв, предположительно, был умышленным, и в данный момент оцениваются изображения с камеры наблюдения и собираются доказательства.

На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца - улица Гогенцоллернринг между площадями Рудольфплац и Фризенплац, на место прибыли многочисленные полицейские. В районе много кафе, баров и ресторанов.

Представитель пожарных сказал, что их вызвали на место, но тушение не потребовалось. Полиция попросила общественность избегать окрестностей.

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