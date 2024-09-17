Угроза "котла" под Донецком. Есть ли опасность для ВСУ около села Невельское

Минобороны России 14 сентября заявило, что захватило село Желанное Первое. Украинские источники пока этого не подтверждают.

Потеря этого населенного пункта будет означать, что почти все основные пути снабжения украинской группировки у Невельского оказались под контролем противника. Выходить из окружения возможно будет только полевыми дорогами, при этом пересекая реку Волчья.

Карта Фото: BBC

«Если противник продолжит продвижение на этом направлении, оно вполне может приобрести катастрофический характер для всего фланга нашей группировки, которая оперирует юго-восточнее Покровска», — отмечает Машовец.

В то же время, он утверждает, что этот замысел РФ «не является тайной для украинского командования».

Пока ВСУ продолжают удерживать район Горняк — Желанное Второе — Александрополь — Кураховка, это обеспечивает устойчивость их обороны по реке Волчья в районе переправ, отмечает эксперт.

Военные ВСУ Фото: Getty Images

То есть это позволяет не только снабжать группировку возле Невельского, но и оперативно вывести ее в случае необходимости.

Более того, как пишет Машовец, передовые подразделения ВСУ уже начали организованно и постепенно отходить с этого плацдарма, ведя арьергардные бои с противником.

Ранее тот же аналитик писал об огромном неравенстве сил на этом участке фронта. По его словам, Невельский плацдарм с украинской стороны удерживают лишь несколько батальонов «неполного состава». Противостоит им армейский корпус РФ (он может насчитывать от 15 до 30 тысяч бойцов).