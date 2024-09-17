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Угроза "котла" под Донецком. Есть ли опасность для ВСУ около села Невельское

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BBC
Украинский военный около Покровска
Украинский военный около Покровска Фото: BBC News

Группировка украинских войск возле пригорода Донецка — поселка Невельское — рискует попасть в окружение. Российской армии остается преодолеть около 5 км, чтобы замкнуть «котел» в этом районе.

Ситуация здесь начала ухудшаться в конце августа, когда российские войска, уткнувшись в украинскую оборону возле Покровска и Селидово, внезапно развернулись на юг.

Стремительно двигаясь к городу Курахово, они начали отрезать украинский гарнизон, расположенный восточнее, между Невельским, Горняком и Красногоровкой.

Чтобы замкнуть этот «котел», армия РФ одновременно наступает с севера и юго-востока. По состоянию на 16 сентября длина «горловины» этого выступа составляет около 5 км.

Российские военные телеграм-каналы уже несколько раз сообщали, что Украина вывела свой гарнизон, чтобы избежать окружения. Но этого, очевидно, так и не произошло.

Украинская служба Би-би-си обратилась к представителям оперативных группировок войск «Таврия» и «Хортица» с просьбой прокомментировать ситуацию возле Невельского.

Как избежать окружения

Украинский военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец называет ситуацию в этом районе «угрожающей» и считает, что она может перерасти в «катастрофическую».

По его данным, российская армия с южной стороны этого выступа продвинулась по направлениям из Красногоровки на села Острое и Александрополь. На севере выступа вооруженные силы РФ уже оккупировали село Галициновка и ведут бои за Желанное Первое и Украинск.

Минобороны России 14 сентября заявило, что захватило село Желанное Первое. Украинские источники пока этого не подтверждают.

Потеря этого населенного пункта будет означать, что почти все основные пути снабжения украинской группировки у Невельского оказались под контролем противника. Выходить из окружения возможно будет только полевыми дорогами, при этом пересекая реку Волчья.

Карта
Карта Фото: BBC

«Если противник продолжит продвижение на этом направлении, оно вполне может приобрести катастрофический характер для всего фланга нашей группировки, которая оперирует юго-восточнее Покровска», — отмечает Машовец.

В то же время, он утверждает, что этот замысел РФ «не является тайной для украинского командования».

Пока ВСУ продолжают удерживать район Горняк — Желанное Второе — Александрополь — Кураховка, это обеспечивает устойчивость их обороны по реке Волчья в районе переправ, отмечает эксперт.

Военные ВСУ
Военные ВСУ Фото: Getty Images

То есть это позволяет не только снабжать группировку возле Невельского, но и оперативно вывести ее в случае необходимости.

Более того, как пишет Машовец, передовые подразделения ВСУ уже начали организованно и постепенно отходить с этого плацдарма, ведя арьергардные бои с противником.

Ранее тот же аналитик писал об огромном неравенстве сил на этом участке фронта. По его словам, Невельский плацдарм с украинской стороны удерживают лишь несколько батальонов «неполного состава». Противостоит им армейский корпус РФ (он может насчитывать от 15 до 30 тысяч бойцов).

В таких условиях держать позиции чрезвычайно сложно. Но и вывести из окружения небольшой по численности гарнизон проще.

Что запланировала российская армия на Донбассе

В украинском командовании говорят, что Россия не оставила планы наступления на Покровск — стратегически важный город в Донецкой области — и сейчас занимается укреплением флангов своей группировки.

«Они пытаются укрепить фланги, чтобы подойти ближе к Покровску, взять его в полуокружение, а затем начать стирать город до основания», — сказал корреспонденту Би-би-си Абдужалилу Абдурасулову майор Сергей Цехоцкий из 59-й бригады ВСУ.

Подполковник Олег Демьяненко, который командует танковым батальоном 110-й бригады, также говорит, что российские войска сейчас продвигаются с флангов — вместо прямого штурма Покровска.

Однако он утверждает, что в настоящее время россияне сосредоточены в основном на южном фланге, то есть на Кураховском направлении.

Российские войска атакуют украинские позиции небольшими группами и часто без бронетехники, говорят военные.

«Они посылают двух-трех человек, которые пытаются добраться до определенной точки на поле, — объясняет Цехоцкий. — Потом другие также пытаются добраться до этой точки. И когда у них там собирается 10-15 человек, то они пытаются атаковать нас».

Эвакуация из Покровска
Эвакуация из Покровска Фото: Getty Images

Район Курахово сложен как для обороны, так и для наступления, поскольку он расположен на равнине, говорит Назар Войтенков из 33-й бригады ВСУ. «Мы постоянно обстреливаем поля. Россияне теряют здесь транспорт и людей», — рассказывает он.

По словам военного, его бригада успешно удерживает позиции на передовой.

Курахово связано с Покровском дорогами, по которым передвигаются войска и осуществляется снабжение линии фронта.

Если россияне возьмут Курахово, то далее могут пойти на север, чтобы атаковать Покровск с нового направления, говорит аналитик украинского OSINT-проекта DeepState Роман Погорелый.

Другая возможность заключается в том, что они могут атаковать с тыла украинские войска в Угледаре, добавляет он. Это город на южном участке линии фронта на Донбассе, который россияне пытались захватить с начала своего полномасштабного вторжения.

В начале осени армия РФ усилила натиск на Угледарском направлении, захватила населенные пункты к востоку и западу от города и сейчас близка к тому, чтобы ограничить пути снабжения украинского гарнизона.

BBC
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