Все дети, умершие от дифтерии в Латвии в XXI веке, не были привиты

Дифтерия смертельна или очень опасна для невакцинированных людей. Хотя прививки были изобретены в прошлом веке, в Латвии дети продолжают умирать от дифтерии и в этом столетии. В 2003 году умер один ребенок в возрастной группе от трех до пяти лет, в 2005 году - двое детей в той же возрастной группе, а в 2006 году - один ребенок в возрастной группе от пяти до десяти лет. Почти 20 лет в Детской больнице не было такого тяжелого случая дифтерии, как у пациента, поступившего 5 сентября. "Возможно, у кого-то из-за этого возникло обманчивое впечатление, что дифтерия нам больше не грозит, но этот трагический случай напоминает всем об обратном. Особую тревогу вызывает тот факт, что в Детской больнице в этом году от опасных инфекций, предотвращаемых вакцинами, умерли уже два ребенка: один от коклюша и один от дифтерии", - заявили в больнице.