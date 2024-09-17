16 сентября в Детской больнице после двухнедельной борьбы врачей за его жизнь скончался четырехлетний мальчик, у которого не смогла восстановиться пострадавшая из-за воздействия токсинов дифтерии система органов. Дифтерия - смертельно опасное заболевание, но ее можно предотвратить с помощью прививок. Эффективные вакцины доступны в Латвии и финансируются государством уже много десятилетий. Этот трагический случай еще раз подтверждает важность вакцинации, подчеркивают в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
Все дети, умершие от дифтерии в Латвии в XXI веке, не были привиты
Дифтерия смертельна или очень опасна для невакцинированных людей. Хотя прививки были изобретены в прошлом веке, в Латвии дети продолжают умирать от дифтерии и в этом столетии. В 2003 году умер один ребенок в возрастной группе от трех до пяти лет, в 2005 году - двое детей в той же возрастной группе, а в 2006 году - один ребенок в возрастной группе от пяти до десяти лет. Почти 20 лет в Детской больнице не было такого тяжелого случая дифтерии, как у пациента, поступившего 5 сентября. "Возможно, у кого-то из-за этого возникло обманчивое впечатление, что дифтерия нам больше не грозит, но этот трагический случай напоминает всем об обратном. Особую тревогу вызывает тот факт, что в Детской больнице в этом году от опасных инфекций, предотвращаемых вакцинами, умерли уже два ребенка: один от коклюша и один от дифтерии", - заявили в больнице.
Все дети, умершие в Латвии в этом веке от дифтерии, не были привиты - в том числе и мальчик, умерший 16 сентября 2024 года. В каждой европейской стране существует своя законодательная база для борьбы с опасными инфекциями. Во многих странах, в том числе во Франции, Италии, Чехии и Венгрии, существует календарь обязательных прививок от таких заболеваний, как дифтерия, полиомиелит, корь и так далее. Латвийское общество также нуждается в разъяснении важности вакцинации.
В связи с этим министр здравоохранения Хосам Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации, чтобы обсудить с экспертами, что тут можно сделать, включая инициативы по изменению законодательства.
"Неприемлемо, что в век современной медицины дети умирают от болезней, предотвращаемых с помощью вакцин. Очевидна необходимость возобновить дискуссию и повысить осведомленность общественности о важности вакцинации, чтобы защитить не только себя и своих близких, но и общество в целом. В здравоохранении профилактика имеет и будет иметь первостепенное значение, и вместе с экспертами мы должны найти решения и согласовать действия, чтобы защитить детей и здоровье населения Латвии", - сказал министр.
Врачи Детской больницы еще раз призывают вас сегодня проверить, все ли члены семьи прошли вакцинацию и ревакцинацию против дифтерии и других опасных инфекционных заболеваний, предупреждаемых прививками. Если нет, это необходимо сделать в ближайшее время. При появлении первых симптомов дифтерии необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и обязательно изолировать и проверить всех контактных лиц.
"Эффективность и безопасность современных вакцин доказана бесчисленными научными исследованиями. С 1930-х годов вакцины являются наиболее изученным с научной точки зрения медицинским препаратом, вводимым в организм человека. За исключением чистой воды, ничто другое, даже антибиотики, не оказало такого глубокого влияния на снижение смертности, заболеваемости и роста населения, как вакцинация. Население Латвии хочет получать лекарства и медицинское обслуживание, строго соответствующие современным западным стандартам, но действия и решения определенной части общества порой прямо противоположны - они соответствуют тому времени, когда выживание человека определялось в основном естественным отбором. Мы призываем родителей, которые все еще обеспокоены влиянием вакцин, обратиться к специалистам, обладающим знаниями в этой области, все обсудить и принять решение, которое поможет нашим детям расти здоровыми", - заявила Даце Завадска, детский инфекционист, руководитель Центра семейной вакцинации в Детской больнице, профессор Рижского университета Страдиня.
У невакцинированных людей дифтерия может вызвать серьезные и опасные для жизни осложнения, включая обструкцию дыхательных путей, повреждение сердечной мышцы и нервов. Первые признаки дифтерии - затрудненное глотание и дыхание; позже может появиться боль в горле. Для этого инфекционного заболевания характерно образование пленки на слизистых оболочках и коже, а также токсическое поражение сердечной мышцы, нервной системы, почек и других органов и тяжелое общее отравление организма. В Латвии вакцинация против дифтерии включена в календарь прививок и проводится бесплатно для всех граждан.
Полный календарь вакцинации доступен здесь.
Точные данные об охвате вакцинацией и распространенности дифтерии от Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) - здесь.
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