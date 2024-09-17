Вторник, 17 сентября, оказался богатым на события. В небо Латгале из-за стаи птиц поднялись истребители НАТО, в Добеле ребенок соврал о попытке похищения, а в Европе борются с наводнениями. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 17 сентября ⟩ Истребители в небе Латгале, налог для богатых и наводнения в Европе
Новости Латвии:
Неопознанным "объектом" в небе Латгале, из-за которого были подняты истребители НАТО, оказалась стая птиц, сообщили агентству LETA в военно-воздушных силах (ВВС).
Распространенная в Facebook информация о попытке похищения девятилетнего мальчика в Добельском крае оказалась детской выдумкой, рассказали в Госполиции.
После смерти ребенка от дифтерии в Детской больнице министр здравоохранения Хосам Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации, чтобы обсудить текущую ситуацию с заболеваемостью, а также предложения по улучшению вакцинации, сообщили агентству LETA в Минздраве.
В Беларуси, возможно, задержан гражданин Латвии Эмилс Асарис, отправившийся в страну на автомобиле.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит для выбора номера следующих серий WM1-WM99 и OA100-OA9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.
Каждый, кто имеет годовой доход более 200 000 евро, должен будет заплатить дополнительно 3% подоходного налога с населения. Такую дополнительную налоговую выплату для самых богатых людей предложил министр финансов Арвил Ашераденс на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству, пишет Dienas Bizness.
Латвийский совет присяжных адвокатов (LZAP) 10 сентября по подозрению в возможных преступных деяниях отстранил от работы четырех адвокатов, выяснило агентство LETA в совете.
В конце прошлой недели в Клейсты погиб молодой водитель мотороллера, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
В то время как западные страны договариваются о передаче Украине части замороженных резервов Центробанка РФ, а европейская полиция арестовывает яхты и другие активы российских олигархов, Кремлю удается найти за рубежом новые валютные резервы, эквивалентные половине национального бюджета.
Число погибших в результате наводнений, начавшихся в Центральной Европе в выходные, достигло 17 человек. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии. На востоке Румынии под воду ушли целые деревни.
Германия в понедельник возобновила пограничный контроль на сухопутных границах страны, пытаясь ограничить нелегальную миграцию, несмотря на то, что критики считают, что эти действия ставят под угрозу правила Шенгенской зоны о свободе передвижения, пишет DPA.
Вчера, 16 сентября, стартовал третий день съемок нового голливудского сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером в главной роли. Кстати, в сериале будет сниматься и Ричард Гир. Смотрите галерею Limon.ee.
Интересное чтиво:
Юлия смотрит по телефону видео, на котором запечатлена она сама. Там она разговаривает с неким мужчиной. "Вы точно за Россию, да?" - спрашивает мужчина по-русски. "Да", - отвечает Юлия. "Как вас зовут?" - продолжает спрашивать мужчина. "Меня - Юлия", - отвечает девушка.
В среду, 11 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная мировой премьере спектакля Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым "Записки сумасшедших". Спектакль можно будет увидеть в Риге с 18 по 21 сентября на необычной площадке - в LED Unit Halle.
Сенсация в российской оппозиции последних дней - новое видео Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), где заказчиком нападения на соратника Алексея Навального - Леонида Волкова - назван бывший российский олигарх Леонид Невзлин. В расследовании прозвучали и латвийские имена - в частности, некий "человек из Риги", а также столичные полицейские и прокурор. Рассказываем, что известно об этом на сегодняшний день.
Российская агрессия в Украине продолжается уже 10 лет, скоро будет три года, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, но, несмотря на это, в Латвии продолжает работать посольство РФ, хоть и в сокращенном формате. Почему же посольство страны-агрессора сохраняет свое присутствие в Латвии? И нужно ли оно для граждан России и жителей Латвии? В вопросах разбирался TVNET+.
21 и 22 сентября на малой сцене Рижского русского театра им. М. Чехова пройдет моноспектакль "Человек и Тиран". В качестве режиссера постановки выступил даугавпилсский актер и активист Вадим Богданов.
Ученые предупреждают, что по миру начал распространяться новый вариант ковида, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.
Месяц назад Эстония ввела полный, а не выборочный досмотр всех грузов, которые везут в Россию. Журналисты Rus.Postimees съездили на пограничный пункт "Лухамаа", где пообщались с дальнобойщиками. Водители крайне неохотно идут на контакт, но с некоторыми усилиями нам удалось выяснить много любопытнейших подробностей и познакомиться с теорией заговора.
Ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование, в котором приняли участие 1410 женщин. Добровольцев попросили заполнить анкеты, чтобы узнать больше об их чертах "темной триады": макиавеллизме, нарциссизме и психопатии. Результаты исследования выявили удивительную связь между этими "темными" чертами личности и вполне обыденными вещами.
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