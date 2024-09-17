Главное за 17 сентября Истребители в небе Латгале, налог для богатых и наводнения в Европе

Сенсация в российской оппозиции последних дней - новое видео Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), где заказчиком нападения на соратника Алексея Навального - Леонида Волкова - назван бывший российский олигарх Леонид Невзлин. В расследовании прозвучали и латвийские имена - в частности, некий "человек из Риги", а также столичные полицейские и прокурор. Рассказываем, что известно об этом на сегодняшний день.

Российская агрессия в Украине продолжается уже 10 лет, скоро будет три года, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, но, несмотря на это, в Латвии продолжает работать посольство РФ, хоть и в сокращенном формате. Почему же посольство страны-агрессора сохраняет свое присутствие в Латвии? И нужно ли оно для граждан России и жителей Латвии? В вопросах разбирался TVNET+.

21 и 22 сентября на малой сцене Рижского русского театра им. М. Чехова пройдет моноспектакль "Человек и Тиран". В качестве режиссера постановки выступил даугавпилсский актер и активист Вадим Богданов.

Ученые предупреждают, что по миру начал распространяться новый вариант ковида, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.

Месяц назад Эстония ввела полный, а не выборочный досмотр всех грузов, которые везут в Россию. Журналисты Rus.Postimees съездили на пограничный пункт "Лухамаа", где пообщались с дальнобойщиками. Водители крайне неохотно идут на контакт, но с некоторыми усилиями нам удалось выяснить много любопытнейших подробностей и познакомиться с теорией заговора.

Ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование, в котором приняли участие 1410 женщин. Добровольцев попросили заполнить анкеты, чтобы узнать больше об их чертах "темной триады": макиавеллизме, нарциссизме и психопатии. Результаты исследования выявили удивительную связь между этими "темными" чертами личности и вполне обыденными вещами.

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