Сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались, сообщают информагентства.
Взрывающиеся пейджеры ранили более 2700 человек в Ливане, пострадали члены «Хезболлы»
На кадрах с камер наружного наблюдения видны многочисленные взрывы, на одном из роликов взрыв происходит в кармане у человека, который находится в торговом центре.
Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что в результате взрывов погибли восемь человек и почти 2750 получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии.
«Хезболла» подтвердила гибель двух своих боевиков и восьмилетней девочки.
По сведениям Reuters, среди раненых — боевики «Хезболлы» и медики, а также посол Ирана в Ливане. По данным иранского телевидения, его жизни ничего не угрожает и полученные им ранения были легкими.
Государственное информагентство Ливана сообщает, что в числе прочего взрывы прозвучали в южном районе столицы Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», а также в нескольких других регионах страны.
Неназванный представитель «Хезболлы» сказал Reuters, что речь идет о «крупнейшем провале служб безопасности» организации за последнее время.
Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, который ссылается на неназванного экс-сотрудника британской армии, в пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов боевого сильнодействующего взрывчатого вещества. Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали.
Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.
По оценкам нашего корреспондента, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по «Хезболле».
Анализ: зачем «Хезболле» пейджеры и какими могут быть последствия взрывов
Пол Адамс, дипломатический обозреватель Би-би-си
Трудно придумать удар, более рассчитанный на то, чтобы посеять страх и смятение.
«Хезболла» очень зависит от пейджеров для коммуникации между различными соединениями организации.
От мобильных телефонов давно решили отказаться как от слишком уязвимых, что продемонстрировало еще в 1996 году убийство спецслужбами Израиля главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша при помощи бомбы, заложенной в мобильный телефон.
В этот раз члены «Хезболлы» гибли в супермаркетах, на улицах, в машинах, в домах и даже в парикмахерских.
Сообщения о происшествиях поступали со всего Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, и даже из соседней Сирии.
Хотя взрывы были небольшими, некоторые привели к смертельным травмам.
В то время, когда «Хезболла» и Израиль находятся в состоянии вялотекущей войны, это нападение подорвет человеческие ресурсы, систему связи и, собственно, моральный дух «Хезболлы».
Израиль пока не комментировал происходящее, но мало сомнений в том, что это проведенная им операция.
Является ли она прелюдией к более крупной атаке? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера сказал спецпредставителю США Амосу Хохштейну, что Израиль «сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности».
На ливанско-израильской границе пока нет признаков сосредоточения войск и бронетехники, необходимого для крупного военного вторжения на юг Ливана, но сегодняшние взрывы представляют собой очередную эскалацию.
Трудно представить, что «Хезболла» не почувствует себя вынужденной ответить на них каким-то образом.
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«Хезболла» обвиняет Израиль
Reuters передает, что взрывы звучали в течение более чем 30 минут.
Источники в ливанских службах безопасности сообщили Би-би-си, что пейджеры, которые члены «Хезболлы» используют для связи, были взломаны израильскими спецслужбами.
В своем официальном сообщении «Хезболла» заявила, что расследует причины взрывов и возлагает ответственность на Израиль.
Власти Израиля пока не комментировали информацию о взрывах пейджеров.
Вместе с тем, эти события происходят всего через несколько часов после заседания израильского правительства, где перед военными была поставлена задача обеспечить безопасное возвращение около 60 тыс. израильтян в северные районы страны.
Израиль неоднократно угрожал начать военную операцию, чтобы изгнать «Хезболлу» из приграничных районов Ливана и прекратить постоянные обстрелы со стороны группировки.
После 7 октября, когда группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля, а израильская армия начала операцию в секторе Газа, на границе с Ливаном почти ежедневно проходят перестрелки с «Хезболлой».
И «Хезболла», и ХАМАС опираются на поддержку Ирана; Израиль и страны Запада считают обе группировки террористическими.