Взрывающиеся пейджеры ранили более 2700 человек в Ливане, пострадали члены «Хезболлы»

Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.

По оценкам нашего корреспондента, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по «Хезболле».

Анализ: зачем «Хезболле» пейджеры и какими могут быть последствия взрывов

Пол Адамс, дипломатический обозреватель Би-би-си

Трудно придумать удар, более рассчитанный на то, чтобы посеять страх и смятение.

«Хезболла» очень зависит от пейджеров для коммуникации между различными соединениями организации.

Ливанские военные Фото: Reuters

От мобильных телефонов давно решили отказаться как от слишком уязвимых, что продемонстрировало еще в 1996 году убийство спецслужбами Израиля главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша при помощи бомбы, заложенной в мобильный телефон.

В этот раз члены «Хезболлы» гибли в супермаркетах, на улицах, в машинах, в домах и даже в парикмахерских.

Сообщения о происшествиях поступали со всего Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, и даже из соседней Сирии.

Хотя взрывы были небольшими, некоторые привели к смертельным травмам.

В то время, когда «Хезболла» и Израиль находятся в состоянии вялотекущей войны, это нападение подорвет человеческие ресурсы, систему связи и, собственно, моральный дух «Хезболлы».