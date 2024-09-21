Президент России Владимир Путин отрицает право Украины на суверенитет: с 2014 года он уже дважды напал на неё. К счастью, его попытки подчинить эту страну оказались сорваны благодаря храбрости украинского народа.

Уже два с половиной года украинцы яростно защищают свою родину, и поэтому сейчас исчерпывающе очевидно, что они никогда не подчинятся российской тирании. Но, несмотря на их стойкость, брутальная агрессивная война Путина продолжается.

Если союзники Украины не проявят необходимую решимость, конфликт может затянуться на годы, подрывая стабильность в Европе.