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"Удается развиваться": Лидер "Ногу Свело!" о творчестве на русском в эмиграции

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Максим Покровский
Максим Покровский Фото: Кадр из видео

"Мы много сейчас делаем материала на английском языке", - сказал в интервью на канале "И грянул Грэм" музыкант и лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский.

Максим Покровский рассказал о словах своего коллеги по группе, который отмечает, насколько в эмиграции чувствуется развитие: "Ты уехал, чтобы жить дальше. Ты уехал из той среды, где ты не мог развиваться. Мы, музыканты, видим, как ты развиваешься, как ты остаешься самим собой, и мы помогаем проекту "Ногу Свело!" двигаться дальше". 

Он заметил, что здесь речь не только о языке, но и о музыке.

 "Я нахожусь в среде, где мне и нам как коллективу удается развиваться с очень большими сложностями", - подчеркнул музыкант. 
 

Летом в беседе с TVNET+ Максим Покровский поделился своими впечатлениями о фестивале Лаймы Вайкуле. Конечно, не обошлось без слов о Латвии, Юрмале и местной публике:
 

Видео: Интервью с Максимом Покровским

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