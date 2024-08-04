Видео Макс Покровский: "Латвийская публика очень хорошая. Она мне еще нужна"

Напомним, именно во второй день Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле выступила дуэтом с победителями "Евровидения" NEMO, Николаем Трубачом и группой "Би-2". Андрей Макаревич присоединился к "Би-2" в исполнении песни "Мой рок-н-ролл", создав особенно эмоциональный момент. Зрители были полны эмоций, подпевали и танцевали.

"Ногу Свело!" Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

В беседе с TVNET+ Максим Покровский поделился своими впечатлениями о фестивале, рассказал, какой видит Лайму Вайкуле и как она помогла ему выбрать репертуар для вечера. Конечно, не обошлось без слов о Латвии, Юрмале и местной публике...

Это лишь фрагмент видео, полная версия - для читателей TVNET+