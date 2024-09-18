Нидерланды подали заявку на выход из системы предоставления убежища ЕС

Отступление от принципов ЕС

С помощью этой новой инициативы Гаага отступает от принципа, согласно которому правительства стран Евросоюза признают решения своих предшественников. В декабре 2023 года Нидерланды также договорились о реформе системы предоставления убежища в масштабах всего ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия критически отнесется к планам нового правительства, поскольку отказ от совместных решений на национальном уровне может поставить под угрозу стабильность ЕС. В Нидерландах правящая коалиция также хочет объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы приостановить действие отдельных частей закона об убежище без согласия парламента. Эксперты-юристы сомневаются в законности такой меры. Вопрос об убежище также расказывает коалицию. Умеренная коалиционная партия NSC уже заявила, что отзовет свое согласие на принятие чрезвычайного закона, если для него не будет юридического основания.