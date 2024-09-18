Новое правое правительство Нидерландов хочет радикально изменить политику предоставления убежища и выйти из системы предоставления убежища ЕС. В настоящее время это вряд ли удастся, поскольку для этого потребуется согласие всех 27 стран-членов ЕС. Установив самые строгие в Европе правила предоставления убежища, правое правительство Нидерландов хочет ужесточить борьбу с нежелательной иммиграцией. С этой целью оно обратилось в Еврокомиссию с просьбой о предоставлении Нидерландам исключительного статуса.
Нидерланды подали заявку на выход из системы предоставления убежища ЕС
Об этом сообщила праворадикальный министр по делам убежища Нидерландов Марьолейн Фабер. "Мы должны взять политику предоставления убежища обратно в свои руки", - написала она в социальной сети X.
Ik heb zojuist de @EU_commission geïnformeerd dat ik voor Nederland een migratie opt-out binnen Europa wil. Wij moeten weer gaan over ons eigen asielbeleid! pic.twitter.com/lHrIkC3FVX— Marjolein Faber (@MinisterAenM) September 18, 2024
По словам Фабера, правительство Нидерландов хочет обеспечить "резкое сокращение въезда лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигрантов". Это необходимо "для выполнения наших конституционных обязательств, таких как обеспечение жильем, здравоохранение и образование".
Новое правительство уже объявило о радикальной смене курса в отношении политики предоставления убежища. В четырехпартийную коалицию, находящуюся у власти с июля, впервые вошла правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса (PVV). Фабер также является политиком PVV, и для реализации своих планов правительство хочет отказаться от правил ЕС по предоставлению убежища. Как правило, все 27 стран-членов ЕС должны согласиться на такой отказ. Исключения для стран-членов ЕС редки. Например, у Дании они относятся к еврозоне, у Ирландии - к Шенгенскому договору, так как у нее общая граница с Великобританией.
Отступление от принципов ЕС
С помощью этой новой инициативы Гаага отступает от принципа, согласно которому правительства стран Евросоюза признают решения своих предшественников. В декабре 2023 года Нидерланды также договорились о реформе системы предоставления убежища в масштабах всего ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия критически отнесется к планам нового правительства, поскольку отказ от совместных решений на национальном уровне может поставить под угрозу стабильность ЕС. В Нидерландах правящая коалиция также хочет объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы приостановить действие отдельных частей закона об убежище без согласия парламента. Эксперты-юристы сомневаются в законности такой меры. Вопрос об убежище также расказывает коалицию. Умеренная коалиционная партия NSC уже заявила, что отзовет свое согласие на принятие чрезвычайного закона, если для него не будет юридического основания.
Эксперты и власти отмечают, что число вновь прибывших в Нидерланды просителей убежища относительно стабильно и составляет около 40 000 человек в год. По отношению к общей численности населения это примерно такой же показатель, как и в среднем по ЕС. В десяти странах-членах ЕС этот показатель выше. Однако из-за мер жесткой экономии и общей нехватки жилья уже много лет существуют проблемы с размещением просителей убежища. После многолетних бюджетных сокращений единственный в стране регистрационный центр для просителей убежища переполнен, поэтому сотни людей вынуждены ночевать без крыши над головой.
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