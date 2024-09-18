Взрывы портативных раций "Хезболлы" в Ливане: 14 погибших, более 450 раненых

Эти комментарии можно воспринимать как свидетельство того, что Израиль переключает свое внимание на «Хезболлу» и конфликт вокруг границы с Ливаном. Около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть север страны из-за воздушных атак «Хезболлы».

Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав их возвращение основной целью, а Галлант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с «Хезболлой» в стадию полномасштабной войны.

Ливанские военные готовятся провести контролируемую детонацию одной из подозрительных раций у Медицинского центра Американского университета в Бейруте Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко встревожен» сообщениями о взрывах устройств связи в Ливане и Сирии, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить любую дальнейшую эскалацию», — добавил Дюжаррик, отметив, что Гутерриш призывает к немедленному «возвращению к режиму прекращения боевых действий для восстановления стабильности».

В среду Гутерриш выступал перед журналистами примерно в то время, когда появились первые сообщения о новых взрывах в Ливане, и предупредил тогда, что взрывы пейджеров указывают на «серьезный риск резкой эскалации в Ливане». «Логика того, чтобы заставить все эти устройства взорваться, заключается в том, чтобы сделать это в качестве упреждающего удара перед крупной военной операцией», — сказал Гутерриш.

«Снова мало сомнений, что за взрывами стоит Израиль»

Анализ корреспондента Би-би-си Пола Адамса: