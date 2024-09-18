Эстония готовится закрыть проход кораблей России в Балтийском море

Helsingin Sanomat напоминает, что Мерило проходил военное обучение, в том числе, в Финляндии. Будучи сержантом, он в 1998 году был отобран для курсов резервных офицеров, а позже продолжил обучение на кадетском курсе в Сантахамине. Попасть на обучение, предлагаемое Финляндией, было сложно. Мерило вспоминает, что его сильными сторонами для обучения в Финляндии были знание языков и опыт миротворческой миссии в Ливане. Финский язык он учил, смотря финское телевидение.

"Я не предполагаю, что финны должны делать что-то для нас, а скорее, что мы можем сделать вместе в этом регионе, - говорит Мерило о новом этапе военного взаимодействия двух стран. - Финны, будучи членами НАТО, могли бы поддержать нас, не покидая территорию Финляндии".

На этом фоне стало известно, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса.

По словам Мерило, для безопасности на Балтике решающими будут ближайшие 3-5 лет. За это время союзникам предстоит убедить Россию, что атака в регионе невозможна. Это означает интенсивное перевооружение и подготовку к возможным угрозам.

"Скорее всего, в ближайшее время опасность возрастет. Если мы будем действовать правильно, угроза начнет уменьшаться, или мы адаптируемся к тому, что немного повышенная угроза безопасности станет новой нормой", - добавил командующий Силами обороны Эстонии.

О сроке в 3-5 лет, после которого Эстония рискует столкнуться реальной военной угрозой с востока, ранее говорил министр обороны Эстонии в 2016-2017 годах, министр иностранных дел с апреля 2023 года Маргус Цахкна.

При этом генерал полагает, что в ближайшее время могут начаться переговоры, которые не приведут к завершению войны в Украине, но могут временно ее заморозить. Ни одна из сторон не добилась значительного прогресса, считает командующий Силами обороны Эстонии.

Основным уроком этой войны Мерило называет то, что для России уничтожение гражданского населения и гражданской инфраструктуры является частью обычных военных действий, а о масштабах потерь своих солдат и техники Россия не заботится.

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