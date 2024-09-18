Ср, 18.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Эстония готовится закрыть проход кораблей России в Балтийском море

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило (справа) состоит за спиной своего предшественника Мартина Херема. Церемония смены главы Сил обороны на территории Генерального штаба Сил обороны, 28 июня 2024 года, Таллинн.
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило (справа) состоит за спиной своего предшественника Мартина Херема. Церемония смены главы Сил обороны на территории Генерального штаба Сил обороны, 28 июня 2024 года, Таллинн. Фото: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

Командующий Cилами обороны Эстонии Андрус Мерило рассказал о разработке планов по блокированию российского судоходства в Балтийском море в целях защиты. Об этом генерал сообщил финскому изданию Helsingin Sanomat, пишет Rus.Postimees.

"Страны-члены НАТО сейчас полностью контролируют Финский залив. Оборона на море - это то, в чем сотрудничество Финляндии и Эстонии еще больше усилится. Возможно, мы сможем перейти к более конкретным планам о том, как, если потребуется, в буквальном смысле слова полностью запретить действия противника в Балтийском море. С военной точки зрения это выполнимо. Мы готовы это сделать, и именно в этом направлении движемся", - сказал Андрус Мерило журналистам финского издания перед своим визитом в новую страну НАТО.

На вопрос о том, при какой ситуации возможно закрытие Финского залива, командующий Силами обороны Эстонии ответил, что речь идет о действиях по защите безопасности.

"Закрытие Финского залива зависит стратегически от ситуации с безопасностью. Если угроза возрастет, и это потребуется, мы готовы сделать это для нашей защиты", - сказал генерал.

На вопрос о том, есть ли уже сейчас соответствующий план действий, Мерило не ответил: "Это я оставлю без комментариев".

Helsingin Sanomat напоминает, что Мерило проходил военное обучение, в том числе, в Финляндии. Будучи сержантом, он в 1998 году был отобран для курсов резервных офицеров, а позже продолжил обучение на кадетском курсе в Сантахамине. Попасть на обучение, предлагаемое Финляндией, было сложно. Мерило вспоминает, что его сильными сторонами для обучения в Финляндии были знание языков и опыт миротворческой миссии в Ливане. Финский язык он учил, смотря финское телевидение.

"Я не предполагаю, что финны должны делать что-то для нас, а скорее, что мы можем сделать вместе в этом регионе, - говорит Мерило о новом этапе военного взаимодействия двух стран. - Финны, будучи членами НАТО, могли бы поддержать нас, не покидая территорию Финляндии".

На этом фоне стало известно, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса.

По словам Мерило, для безопасности на Балтике решающими будут ближайшие 3-5 лет. За это время союзникам предстоит убедить Россию, что атака в регионе невозможна. Это означает интенсивное перевооружение и подготовку к возможным угрозам.

"Скорее всего, в ближайшее время опасность возрастет. Если мы будем действовать правильно, угроза начнет уменьшаться, или мы адаптируемся к тому, что немного повышенная угроза безопасности станет новой нормой", - добавил командующий Силами обороны Эстонии.

О сроке в 3-5 лет, после которого Эстония рискует столкнуться реальной военной угрозой с востока, ранее говорил министр обороны Эстонии в 2016-2017 годах, министр иностранных дел с апреля 2023 года Маргус Цахкна.

При этом генерал полагает, что в ближайшее время могут начаться переговоры, которые не приведут к завершению войны в Украине, но могут временно ее заморозить. Ни одна из сторон не добилась значительного прогресса, считает командующий Силами обороны Эстонии.

Основным уроком этой войны Мерило называет то, что для России уничтожение гражданского населения и гражданской инфраструктуры является частью обычных военных действий, а о масштабах потерь своих солдат и техники Россия не заботится.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти