В центре Риги троллейбус сбил подростка

Как видно на присланном читателем видео, на место происшествия прибыли и медики.

Как сообщили порталу TVNET в Государственной полиции, в 21:09 стражи порядка получили вызов на улицу Марияс в Риге, где троллейбус сбил девочку-подростка. По информации полиции, девочка, возможно, пересекала улицу на красный свет светофора. Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение.