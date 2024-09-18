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В центре Риги троллейбус сбил подростка

Обновлено 18 сентября 2024, 22:11
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Фото: Ekrānšāviņš

В среду вечером в Риге, недалеко от перекрестка улиц Марияс и Меркеля, возможно, был сбит человек, сообщил TVNET очевидец.

Как видно на присланном читателем видео, на место происшествия прибыли и медики. 

На месте происшествия нарушено движение.

Как сообщили порталу TVNET в Государственной полиции, в 21:09 стражи порядка получили вызов на улицу Марияс в Риге, где троллейбус сбил девочку-подростка. По информации полиции, девочка, возможно, пересекала улицу на красный свет светофора. Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение.

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